Сербия получила ответ от НАТО на иски сербов о бомбардировках ураном Адвокат: НАТО на иски сербов о бомбардировках ураном ответила, что обладает иммунитетом

Белград, Сербия / Фото Shutterstock

В НАТО в ответ на поданные иски от жертв бомбардировок Сербии 1999 года с использованием обедненного урана заявили, что обладают судебным иммунитетом по соглашениям с правительством страны, заключенным в 2005 и 2006 годах, сказал в беседе с РИА Новости сербский адвокат Срджан Алексич. По его словам, ни одно из этих соглашений не может дать Североатлантическому альянсу иммунитета как организации. Кроме того, адвокат отметил, что применение иммунитета не может быть ретроактивно.

Канцелярия по связи НАТО в Сербии указала, что обладает полным иммунитетом под юрисдикцией Сербии на основании соглашения с Союзным государством Сербии и Черногории «О транзитном участии и поддержке миротворческих операций» от 2005 года и соглашения от 2006 года, — указал Алексич.

Адвокат отметил, что НАТО несет ответственность за нарушение права на жизнь и нанесенный ущерб, потому что бомбардировки обедненным ураном привели к жертвам среди мирного населения, военных и полицейских.

В 1999 году на фоне вооружённых столкновений между армией и полицией Сербии с ополченцами из Освободительной армии Косово силы НАТО начали бомбардировку Союзной Республики Югославия. Бомбардировки проводились с 24 марта до 10 июня 1999 года. Точное количество жертв авиаударов НАТО остаётся неизвестным, сербские власти заявляли о 2,5 тысячи погибших.

Операция сил НАТО не была согласована с Советом Безопасности ООН.

О намерении жителей Сербии подать иски к НАТО из-за бомбардировок обедненным ураном стало известно в январе 2021 года. Алексич отмечал, что заявители собираются добиться компенсаций для каждого серба, пострадавшего от применения радиоактивных материалов при бомбёжках, в размере не менее €300 тысяч. В январе этого года были поданы два новых иска против НАТО от пострадавших в результате бомбардировок боеприпасами с обедненным ураном в 1999 году.