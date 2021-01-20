Жители Сербии подадут иски к НАТО за бомбардировки Югославии

https://static.news.ru/photo/69720a20-5af8-11eb-9a2f-fa163e074e61_660.jpg Вид на здание Государственного телевидения и радио Сербии, разрушенное во время военной операции НАТО в 1999 году Фото: Александр Данилюшин/ТАСС

В Сербии 20 января будут поданы первые иски к НАТО от местных жителей, пострадавших при бомбардировках НАТО в 1999 году с применением обеднённого урана, заявил юрист Срджан Алексич.

Подаём иски в среду в суды в городах Белград, Нови-Сад, Крагуевац, Ниш и Вране. Речь идёт о высших судах, в которые подадим пять исков. Пострадавшими являются физические лица — умершие и заболевшие военнослужащие и полицейские Союзной Республики Югославия, которые находились в Косово в 1999 году, — цитирует адвоката РИА Новости.

Алексич заявил, что намерен добиться компенсаций для каждого серба, пострадавшего от применения радиоактивных материалов при бомбёжках, в размере не менее €300 тысяч. Аналогичные компенсации были выплачены итальянским военнослужащим, входившим в состав сил НАТО.

Срджан Алексич добавил, что ему помогает итальянский юрист Анджело Фиоре Тарталья, который успешно представлял интересы итальянских военных.

У него есть 181 решение суда, которое уже вступило в силу в Европе. Он будет членом моей адвокатской команды, мы зарегистрировали его в палату адвокатов города Ниш. Располагаем более чем 3 тысячами страниц материалов, включая вердикты, данные экспертиз, материалов специальной комиссии правительства Италии. Мы собрали достаточно доказательств, чтобы решение судов в Сербии было в нашу пользу, — сказал Алексич.

В 1999 году на фоне вооружённых столкновений между армией и полицией Сербии с ополченцами из Освободительной армии Косово силы НАТО начали бомбардировку Союзной Республики Югославия. Бомбардировки проводились в период с 24 марта до 10 июня 1999 года. Точное количество жертв авиаударов НАТО остаётся неизвестным, сербские власти заявляли о 2,5 тысячи погибших.

Операция сил НАТО не была согласована с Советом Безопасности ООН.

В июле 2020 года NEWS.ru писал, что Специальная прокуратура в Гааге вызвала для допроса главу непризнанного Косово Хашима Тачи по делу о военных преступлениях 1998–1999 годов. В течение 2018–2019 годов для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу были вызваны порядка 200 бывших боевиков косово-албанской «Освободительной армии Косово», в том числе бывший полевой командир и экс-«премьер» Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание.

Хашима Тачи и бывшего председателя парламента непризнанного Косово Кадри Весели подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечества по десяти пунктам. Такое обвинение политикам предъявила спецпрокуратура по Косово. Им вменяются убийства, похищения людей, преследования и пытки.