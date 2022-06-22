Сенатор оценил шансы иностранных наемников избежать смертной казни в ДНР Сенатор Цеков: у иностранных наемников есть шансы избежать смертной казни в ДНР

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Британские наемники, приговоренные к смертной казни в ДНР, могут избежать наказания, если Лондон обратится с соответствующей просьбой к руководству республики, заявил сенатор Сергей Цеков. По его мнению, британские и американские политики не сильно озабочены судьбой своих граждан, передает Lenta.ru.

Окончательное решение зависит от позиции Донецка и Луганска. Шансы избежать смертную казнь есть. Они (американские и британские политики. — NEWS.ru) должны обращаться не к России, а к руководству ДНР и ЛНР, если они действительно озабочены жизнью своих граждан. Но они же не обращаются, — отметил Цеков.

Сенатор также прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби, который «пришел в ужас» из-за высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о возможности смертной казни для отправившихся на Украину американцев. Цеков напомнил Кирби, что в США до сих пор разрешена смертная казнь.

Почему американцы не выступали с ужасом, когда ИГ (группировка «Исламское государство», признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru) убивал гражданских людей, в том числе представителей других государств? — задался вопросом сенатор.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что приговоренным к казни в республике иностранным наемникам осталось около двух недель на обжалование приговора в суде. Он отметил, что по истечении этого срока этим вопросом займется донецкое Министерство юстиции. Пушилин подчеркнул, что наемники до сих пор не обратились к нему с просьбой о помиловании.