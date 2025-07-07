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07 июля 2025 в 13:57

«Сблизятся с экстремистами»: названы последствия запрета АдГ в Германии

Политолог Перенджиев: запрет АдГ в ФРГ приведет к созданию подпольных партий

Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Запрет немецкой партии «Альтернатива для Германии» приведет к созданию подпольных политических объединений, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, некоторые избиратели могут присоединиться к «Союзу Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», а другие — примкнуть к экстремистам.

Я полагаю, что запрет партии «Альтернатива для Германии», которая действительно обладает высоким политическим весом и рейтингом, превратит огромное количество людей в ФРГ в маргиналов. Они в любом случае будут пытаться выражать свой протест. И это нехорошо для самой политической системы, когда чуть ли не половина граждан Германии фактически оказывается в теневой сфере. Другие партии могут попытаться привлечь часть этих граждан, может быть, кто-то уйдет на сторону партии «Сары Вагенкнехт». Но другие, кто посчитает, что их лишили права выражать свой голос, сблизятся с экстремистами, — сказал Перенджиев.

Он подчеркнул, что в таком случае появляется опасность терроризма. По словам политолога, в цифровую эпоху противостоять экстремизму стало намного сложнее, поэтому в Германии может возникнуть серьезное подполье.

Тем более что там уже была попытка государственного переворота, насколько я помню, совсем недавно среди вполне респектабельных людей. А здесь мы говорим не о каких-то немецких аристократах, а именно о среднем классе, который может начать вести подпольную борьбу. Так что, если они действительно готовятся к войне с Россией, как бы не пришлось потом серьезным образом им готовиться к внутренней войне, — добавил Перенджиев.

Ранее депутат АдГ Штефан Койтер заявил, что Германия перешла черту, решив присоединиться к производству оружия на Украине. По его словам, страна не задается вопросом, стала ли она участником конфликта.

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