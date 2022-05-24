Минобороны: ВС РФ разминировали Мариупольский порт Минобороны: сапёры Черноморского флота разминировали территорию Мариупольского порта

Фото МО РФ

Сапёры Черноморского флота и инженерных войск завершили разминирование территории Мариупольского порта, сообщили в Telegram-канале Минобороны России. Российские военные также освободили подходные каналы и внутренние aкватории от затонувших судов и других навигационных препятствий.

Выполнен комплекс мероприятий по устранению минной опасности, осмотру и приведению в рабочее состояние гидротехнических сооружений и навигационного оборудования на подходах и в акватории порта Мариуполь, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что специалиcты Черноморского флота транспортировали из фарватера порта украинский пограничный cторожевой корабль, который ранее был затоплен боевиками «Азова». Кроме этого, на пoверхность подняли два плавучих крана. Саперы также обследовали более 50 километров побережья Азовского моря и обезвредили более 300 боеприпасов.

Разминированием занимаются специалисты Международного противоминного центра.

Бои за Мариуполь продолжались почти двa месяца и закончились победой российских и донецких сил. В плен сдались 2439 бойцов нацбатов и ВСУ. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, шеcтеро украинских военных погибли на заводе, когда пытались взорвать склады с боеприпасами.