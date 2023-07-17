Пять человек погибли при крушении самолета Cessna в Польше

Фото: Michal Fludra/Global Look Press

Скорая помощь, Польша

Самолет Cessna потерпел крушение в Польше, рассказала журналистам представитель государственной пожарной службы Моника Новаковская-Брында, передает РИА Новости. Воздушное судно упало на ангар с людьми. В результате инцидента пять человек погибли.

В районе Хрцинно возле Нового Двора Мазовецкого (Мазовецкое воеводство) самолет Cessna при посадке в плохих метеоусловиях врезался в ангар, в котором укрылись десять человек, — сказала она.

По предварительным данным в авиакатастрофе участвовали 14 человек. Помимо погибших, пятеро человек получили травмы и четыре не пострадали.

Как сообщает Польское агентство печати, самолет применялся для поднятия парашютистов в воздух, он заходил на посадку, а люди прятались в ангаре от плохой погоды.

Ранее в Краснодарском крае упал штурмовик Су-25. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию. По данным краевого оперштаба, пилот успел катапультироваться и был оперативно эвакуирован спасателями, его поместили в реанимацию. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность воздушного судна.