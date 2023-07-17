В Краснодарском крае упал штурмовик Су-25

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодарском крае упал штурмовик Су-25, сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края. О происшествии также сообщают жители Ейска в соцсетях. В Минобороны РФ пока не комментировали эту информацию.

По данным ЕДДС Ейского района, около 15:00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пилот успел катапультироваться и был оперативно эвакуирован спасателями. Погибших нет, причина катастрофы устанавливается.

Как сообщил источник в экстренных службах Кубани, пилот находится в реанимации. Предварительной причиной катастрофы названа техническая неисправность. По данным ЕДДС Ейского района, для установления причин падения самолета на месте работают специалисты Министерства обороны и специальных служб.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее сообщил, что российский летчик успешно посадил Су-25 в зоне СВО после того, как штурмовик поразила зенитная ракета ВСУ.

В мае первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что компания намерена доработать штурмовик Су-25 под новые средства поражения, учитывая опыт применения самолета в специальной военной операции на Украине. По его словам, штурмовик уже может применять высокоточное оружие.