«РВ»: российский летчик успешно посадил подбитый украинцами Су-25

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штурмовик Су-25

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российский летчик успешно посадил Су-25 в зоне СВО после того, как штурмовик поразила зенитная ракета ВСУ. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ракета поразила Су-25 в тот момент, когда штурмовик выполнял боевое задание в Запорожской области. Самолет получил повреждения и был охвачен огнем, однако экипаж сумел посадить машину на аэродроме базирования. Пожар был потушен.

Ранее «Военкоры Русской Весны» сообщили, что уроженец Волгоградской области Дмитрий Авдеев с позывным Авдей, который действовал в рядах Вооруженных сил Украины, ликвидирован под Артемовском. По данным канала, россиянин был приписан к отряду «Юг» Украинской добровольческой армии. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

В мае первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что компания намерена доработать штурмовик Су-25 под новые средства поражения, учитывая опыт применения самолета в специальной военной операции на Украине. По его словам, штурмовик уже может применять высокоточное оружие.