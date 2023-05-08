В Ростехе заявили о намерении доработать штурмовик Су-25 Ростех: штурмовик Су-25 будет доработан под новые средства поражения с учетом опыта СВО

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Госкорпорация «Ростех» намерена доработать штурмовик Су-25 под новые средства поражения, учитывая опыт применения самолета в специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков. По его словам, которые приводит ТАСС, штурмовик уже может применять высокоточное оружие.

Эффективность новейшей модификации Су-25СМ3 повышена в разы, самолет может применять в том числе высокоточное оружие. Мы продолжим совершенствовать эту машину с учетом опыта применения в зоне СВО, в том числе в части ее доработки под новые средства поражения, — рассказал представитель Ростеха.

Артяков указал на опыт применения в зоне СВО Су-25, показавшего эффективность и незаменимость штурмовой авиации на поле боя. По его мнению, российские штурмовики продолжают уничтожать бронетехнику и укрепления, решают и другие задачи.

Ранее пресс-служба Ростеха сообщила, что Курганмашзавод начнет производство новейших танкоубийц 2С25М и бронетранспортеров БТ-3Ф. В госкорпорации уточнили, что с Минобороны подписаны дополнительные госконтракты на поставку востребованных образцов вооружения и военной техники. С 2023 года Курганмашзавод становится головным исполнителем по гособоронзаказу.