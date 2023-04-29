Ростех начнет делать новейшие истребители танков Ростех: корпорация освоит производство новейших истребителей танков и бронетранспортеров

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Самоходная пушка 2С25

Завод «Курганмашзавод» начнет производство новейших танкоубийц 2С25М и бронетранспортеров БТ-3Ф, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростеха. В госкорпорации уточнили, что с Минобороны подписаны дополнительные госконтракты на поставку востребованных образцов вооружения и военной техники.

С 2023 года «Курганмашзавод» становится головным исполнителем по гособоронзаказу. В ближайшие годы запланированы поставки БМП-3, а также модернизированных БМП-3 после капитального ремонта, БМД-4М, БТР-МДМ, БРЭМ-Л, апгрейда БМП-2 с боевым отделением «Бережок», освоение ремонта техники ВДВ, а также внедрение новых образцов военной техники — 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25М и бронетранспортера БТ-3Ф, уточнили в Ростехе.

Самоходная противотанковая пушка 2С25М на гусеничной платформе разработана и создана на базе ПАО «Курганмашзавод». Она оснащена 125-миллиметровым артиллерийско-ракетным комплексом. Боевая машина может быть транспортирована на кораблях и самолетах, а также десантироваться различными способами, включая парашютный. Самоходная пушка способна развивать скорость до 70 км/ч на дороге и до 9 км/ч на воде.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что контрнаступление ВСУ начнется, как только на это «будет воля божья». По его словам, войска «в глобальном смысле» готовы к контрнаступлению и украинская армия начнет маневры тогда, когда это позволит погода и поступит соответствующий приказ командования.