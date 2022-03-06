Саммит ЕС обсудит создание европейских кибернаступательных сил

На саммите в Версале страны ЕС обсудят создание европейских кибернаступательных сил, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью газете Le Journal du Dimanche. По его словам, также будет рассматриваться проблема расширения европейского сообщества за счёт Грузии и Молдавии. Мишель отметил, что вопрос сложный и вызывает разногласия.

Лично я выступаю за создание европейских кибернаступательных сил. Это также будет обсуждаться на неделе [в ходе саммита] в Версале, — сказал он.

Саммит пройдёт в Версале 10–11 марта. На встрече страны Евросоюза обсудят перспективы принятия Украины в ЕС, а также ситуацию в стране.

Ранее за идею создать особые подразделения силовиков, которые будут следить за кибербезопасностью, выступили и в России. Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, в Сети значительно увеличилось число мошенников. Для адекватной реакции на эти изменения следует ввести должности киберсиловиков: кибердознавателей, киберследователей, киберсудей и кибердружинников.