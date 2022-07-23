Сахар пропал с полок польских магазинов В Польше ввели лимиты на покупку сахара из-за дефицита

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В Польше с полок магазинов начал пропадать сахар, передает корреспондент РИА Новости. По его словам, в Варшаве белого сахара нет не только в небольших ларьках, но и в крупных торговых сетях, например, Biedronka, Lidl, Wierzejki, Auchan, Aldi. Иногда продукт все-таки привозят, однако тогда для покупателей вводят ограничения – не больше 10 килограммов в одни руки.

Как сообщают жители Польши в социальных сетях, дефицит сахара наблюдается и в других регионах страны. Продавцы отмечают, что для них такие новости тоже стали неожиданными. Их удивляет как отсутствие продукта, так и высокий спрос на него. Одной из причин назвали сезон варки варенья, однако подчеркнули, что в предыдущие годы дефицита не наблюдалось.

В сети Aldi заявили, что отмечают «напряженную глобальную ситуацию», связанную с логистикой, нехваткой контейнеров или водителей грузовиков, а также с высокими тарифами на перевозку и просто сложными погодными условиями.

Ранее стало известно, что предстоящей зимой Польшу ожидают серьезные проблемы с отоплением домов в связи с эмбарго на российский уголь. Об этом в интервью Wirtualna Polska заявил бывший министр экономики страны Януш Штайнхофф. Он указал на сложности с тем, чтобы избежать дефицита ресурса в связи с длительностью транспортировки по морю.