С россиян предложили собирать деньги на восстановление Украины Группа Ермака-Макфола предложила взимать с россиян сбор на восстановление Украины

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ирпень — город в Киевской области Украины

Международная группа Ермака-Макфола, которая занимается разработкой санкций, предложила взимать с россиян сбор на восстановление Украины, следует из опубликованных инициатив. Согласно последним, эксперты также выступили с предложением по созданию механизма выхода из-под санкций для чиновников.

Международная рабочая группа по санкциям против России представила новый план действий с целью дальнейшего усиления санкционного давления на Россию, — говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Эксперты предложили ввести специальный сбор на восстановление Украины, который будет необходим для оформления европейских виз. Санкции с чиновников и олигархов предлагается снимать исключительно при «надлежащем поведении».

В восстановлении разрушенных городов юга и востока Украины участвуют около 60 тысяч строителей и других специалистов. NEWS.ru узнал, какие компании активнее всего задействованы в строительных и иных подрядах на новых территориях.