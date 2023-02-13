Ряд стран ЕС выступили против новых санкций для российских банков

Фото: Сергей Булкин/NEWS/ru

Некоторые страны Евросоюза выступают против включения в санкционный список ряда российских банков в рамках 10-го пакета санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. О каких именно странах идет речь и почему они не согласны с таким расширением санкций, не сообщается.

Европейская комиссия может предложить санкции в отношении большего количества [российских] банков, но некоторые страны выступают против этого шага, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в рамках 10-го пакета антироссийских санкций может ввести ограничения против четырех банков, включая Альфа-Банк, названия еще трех банков не уточняются. Санкции также могут коснуться 130 физических и юридических лиц, в том числе чиновников и журналистов.

Журналисты предположили, что санкции наложат на журналистов ряда российских государственных СМИ и людей, связанных с ЧВК «Вагнер». Также Евросоюз планирует внести в санкционный список запрет на экспорт в Россию грузовиков, строительной техники и электрокомпонентов. Politico сообщает, что судоходная компания из ОАЭ, которую подозревают в обходе антироссийских санкций, также может попасть в список 10-го пакета. Его обсудят в среду, 15 февраля.