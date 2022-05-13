Россия вышлет из страны 10 сотрудников посольства Румынии

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МИД России объявил персонами нон грата 10 сотрудников посольства Румынии в Москве, сообщает ведомство на своём сайте. Данная мера является ответом на решение, принятое 5 апреля этого года румынской стороной. В российской ноте протеста осуждаются также поставки вооружений, оборудования и оказания иного содействия Бухареста режиму в Киеве.

Тринадцатого мая посол Румынии в Российской Федерации Кристиан Истрате был приглашён в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении persona non grata... десятерых сотрудников посольства Румынии в Москве, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ноте протеста российская сторона рeшительно отвергает безосновательные попытки румынской стороны голоcловно возложить вину за военные преступления на Украине на Россию. МИД оcуждает линию Бухареста на обеление бесчинств, творимых нацбaтальонами в отношении гражданского населения.

Ранее в пресс-службе посольства РФ в Бухаресте заявили, что граждане России подвергаются притеснениям на территории Румынии. Так, известны случаи блокировки банковских счетов и создания препятствий в данной сфере для предпринимателей, чей бизнес связан с РФ. Кроме того, зафиксированы жалобы на притеснения в отношении исторически сложившихся в Румынии общин русских — липован и русин.