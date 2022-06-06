Россия оповестила Сербию, что визит Лаврова откладывается Посол в Сербии оповестил президента Вучича, что визит Лаврова откладывается

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Сергей Лавров

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко оповестил президента страны Александра Вучича, что намеченный визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград откладывается. Об этом сербский президент написал в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). Накануне Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова, направлявшегося в Сербию.

Посол РФ [Александр] Боцан-Харченко сообщил мне о причинах, которые воспрепятствовали приезду министра Лаврова в Белград, и принес документы, которые это подтверждают, — написал сербский лидер.

Премьер-министр Сербии Ана Брнaбич заявила накануне, что президент страны Александр Вyчич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6–7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белградa дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня.

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что ответ Москвы и Белграда на закрытие воздушного пространства для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова должен быть совместным и предельно жестким. По его словам, «этот демарш направлен непосредственно против России и Сербии как государств».