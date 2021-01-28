Российская делегация в ПАСЕ попросит дать оценку «хамству» Гончаренко

https://static.news.ru/photo/54264370-6160-11eb-90a6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончаренко Фото: instagram.com/oleksiihoncharenko

Руководитель делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что дипломаты от РФ обратились к председателю ПАСЕ и профильному комитету по регламенту с просьбой дать оценку заявлениям представителя украинской делегации Алексея Гончаренко из-за его провокационных и «хамских» высказываний на заседании ассамблеи.

Во время дебатов 27 января Гончаренко на французском языке сделал несколько заявлений об Алексее Навальном, который якобы «был незаконно арестован». Он добавил, что глава РФ Владимир Путин «возвращает РФ во времена сталинизма». После этого делегат перешёл на русский язык и сказал, что детей на несогласованных акциях 23 января «бил Путин», а РФ «превратили в пугало для всего мира».

Очень ждём конкретных решений по этому персонажу. В своих выступлениях Гончаренко в очередной раз скатился до абсолютно хамских высказываний и оскорблений — как в адрес членов нашей делегации, президента, так и страны в целом. Если бы кто-то из депутатов Госдумы позволил себе такое, он бы уже был вызван на ковёр в комиссию по депутатской этике, — отметил Толстой.

Во время заседания 27 января Толстой также отметил, что Алексей Навальный не является политическим заключённым в России, каким его представляют на Западе и каким он хочется казаться. Он добавил, что у блогера была непогашенная судимость. Кроме того, он не выполнил требования условного наказания, поэтому и был арестован.

Ввести ограничения в отношении Москвы из-за ситуации с Навальным предлагал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Президент Польши Анджей Дуда присоединился к этому предложению и отдельно порекомендовал ЕС ввести санкции против компании «Газпром». По мнению польского лидера, это единственный мирный способ заставить Россию изменить свою политику.

В 2014 году российский суд признал Алексея Навального и его брата Олега виновными по делу «Ив Роше», несмотря на позицию потерпевших, которые заявили об отсутствии какого-либо ущерба. В 2017 году ЕСПЧ признал, что дело было рассмотрено с нарушением права на справедливый суд, а приговор является необоснованным и произвольным. Россия выплатила братьям Навальным компенсацию в размере €75 тысяч.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального. Глава сети штабов политика утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах, писал NEWS.ru.