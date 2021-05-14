Рева заявил, что в августе Зеленский назначит перевыборы президента

https://static.news.ru/photo/c218ce36-1d30-11ea-9563-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в августе, на 30-летие независимости страны, объявит о досрочных выборах главы государства. Такое мнение высказал экс-министр социальной политики страны Андрей Рева в эфире телеканала «Наш».

По словам Ревы, он видит чёткие признаки досрочных выборов и сроки, когда это будет происходить.

Осенью. Я думаю, что он об этом скажет на 30-летие независимости, 24 августа. Выйдет с какими-то инициативами. По всему видно, что катастрофа в экономике, социальной сфере заставляет его перезагружать всё то, что происходит, — сказал бывший министр.

По мнению Ревы, Зеленскому сейчас выгодно пожертвовать оставшимися тремя годами президентского срока, чтобы переизбраться на этот пост.

Сейчас показывает социология, что у него есть реальные шансы победить, и он понимает, что лучший способ дать себе старт ещё на пять лет — это сейчас. То есть он теряет три года, но получает пять. И дальше он перезагрузит, если он выиграет, и правительство, и парламент, — сказал политик.

Владимир Зеленский был избран на пост президента Украины весной 2019 года. В первом туре он набрал 30,24% голосов избирателей, в два раза опередив действовавшего президента Петра Порошенко. Во втором туре Зеленский набрал 73,22% голосов. Тогда он объявлял, что планирует занимать пост главы государства только один срок.

По данным социологического опроса центра Разумкова, в данный момент за Зеленского готовы проголосовать 28% избирателей. Его ближайший преследователь Пётр Порошенко набирает 18% сторонников. Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко может рассчитывать на 14,5% голосов, а лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — на 10,5%.