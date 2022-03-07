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Reuters: Венгрия выступит против включения энергетики России в санкции ЕС

18:13, 07 марта 2022
Reuters: Венгрия выступит против включения энергетики России в санкции ЕС Министр финансов Венгрии Михай Варга Фото: Grzegorz Krzyzewski/Fotonews/Global Look Press
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Венгрия не будет поддерживать включение энергетического сектора в антироссийские санкции Евросоюза, сообщил министр финансов страны Михай Варга. По мнению главы ведомства, расширение санкций на эту сферу создаст серьёзную угрозу национальной валюте — форинту, передаёт Reuters.

Министр рассказал, что санкции ЕС против России уже нанесли существенный ущерб венгерской экономике. Так, например, курс форинта в понедельник, 7 марта, упал до рекордно низкого уровня по отношению к евро. За €1 давали 399 форинтов против 385 форинтов днём ранее.

Новый пакет антироссийских санкций могут принять уже во вторник, 8 марта, его подготовку завершают европейские правительства. В этот раз меры могут затронуть работу портов, судов, ряда физических лиц, а также технологий для военного оборудования.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц накануне заявил, что Германия продолжит вести бизнес с российскими компаниями в области поставок энергоносителей. Такое решение он объяснил тем, что замены ресурсам из России пока нет. Политик также добавил, что власти уже работают над разработкой альтернатив для российской энергии.

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