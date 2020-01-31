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Независимая организация по стандартам прессы (Independent Press Standards Organisation) Соединённого Королевства отклонила жалобу принца Гарри на газету The Mail on Sunday. В апреле 2019 года журналисты издания раскритиковали внука Елизаветы II за фото с дикими животными в Африке.

Таблоид заявил, что размещённые герцогом Сассекским в Instagram снимки сделали, когда животные были связаны и находились под транквилизаторами. Репортёры обвинили принца в том, что он не рассказал подписчикам о реальных условиях, в которых содержатся слоны. Гарри, в свою очередь, отверг обвинения, и сообщил, что материал будто намеренно вводит читателей в заблуждение.

Члены регулятора не посчитали, что статья была опубликована с целью создания ложного впечатления о члене британской королевской семьи, и отклонили жалобу принца. В Букингемском дворце отказались от комментариев на эту тему, уточняет CNN.

В октябре 2019 года герцог Сассекский сообщил, что подал в суд на таблоид The Mail on Sunday из-за публикации личного письма его супруги Меган Маркл. Принц Гарри предположил, что она была сделана с целью манипулирования мнением читателей. По словам внука британской королевы, оригинальный текст был отредактирован и сокращён таким образом, чтобы создать нужное изданию впечатление о его жене. Отец Меган Маркл Томас позднее заявил о готовности свидетельствовать против дочери в суде по делу о публикации письма, писал NEWS.ru.