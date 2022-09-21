Референдумы на освобожденных территориях состоятся с 23 по 27 сентября ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области в сентябре проведут референдумы

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. Об этом стало известно 20 сентября, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что инициатива о незамедлительном проведении референдумов принадлежит общественным палатам ЛНР и ДНР. С подобной просьбой они обратились к главам своих регионов. О желании устроить такие же референдумы позже заявили в военно-гражданских администрациях Херсонской и Запорожской областей.

При этом глава ДНР Денис Пушилин предположил, что по результатам референдумов регионы войдут в состав России. По его словам, принять их нужно будет как можно скорее, поскольку такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил: позиция Киева не изменится из-за проведения референдумов в ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Он отметил, что о референдумах говорилось и раньше, поэтому ничего нового в связи с их официальным объявлением не случилось. Зеленский добавил, что позиции Киева «хорошо известны».