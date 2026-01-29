«Разбивает надежды»: Боуз посчитал слова Мерца об Украине в ЕС пощечиной Журналист Боуз: слова Мерца о вступлении Киева в ЕС стали пощечиной для Украины

Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о невозможности быстрого вступления Украины в ЕС стали пощечиной для Киева, заявил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. Он отметил, что глава правительства Германии разбил надежды украинского президента Владимира Зеленского.

Мерц разбивает надежды Зеленского и его мечту о вступлении Украины в ЕС в 2027 году, — написал Боуз.

Ранее Мерц на первом в 2026 году заседании коалиционного комитета заявил, что Украина не имеет шансов на быстрое вступление в Европейский союз. По его словам, исключено, что Киев присоединится к организации в 2027 году. Глава правительства ФРГ пояснил, что каждая страна-кандидат обязана в полном объеме выполнить Копенгагенские критерии.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил мнение, что если Украина присоединится к Европейскому союзу, «есть угроза распространения терроризма» в остальных странах-участницах. По его мнению, не исключено, что в таком случае украинцы начнут беспрепятственно перемещаться по Европе.