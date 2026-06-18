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18 июня 2026 в 10:41

«Расшатывать ситуацию»: член СВОП о планах Киева сделать Крым островом

Член СВОП Климов: Киев говорит о планах сделать Крым островом ради запугивания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Министр обороны Украины Михаил Федоров заявляет о планах превратить Крым в остров с целью устрашения российского населения, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, попытки Киева воплотить свои желания в реальность обернутся печальными последствиями.

Украинцы не впервые говорят, что сделают Крым островом. Это не какое-то словесное изобретение Федорова, но это способ морального воздействия на часть людей, которые нервно реагируют на подобного рода заявления. Понятно, что украинская пропаганда как часть западной во многом работает на то, чтобы сеять пессимизм, распри, расшатывать ситуацию. В том числе через психологическое воздействие. Тем не менее если у кого-то появится самоубийственное желание посмотреть, сработает ли это, то я уверен, что на этом все его желания навсегда и закончатся, — высказался Климов.

Он подчеркнул, что Россия обладает потенциалом для географических изменений, о которых другие страны могут только мечтать. По словам эксперта, в прошлом российские и советские лидеры всерьез обсуждали планы строительства канала имени Иосифа Сталина. Однако, добавил член СВОП, Москва не прибегает к варварским методам, в отличие от Киева.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не понял слов Федорова о планах превратить Крым в остров. По его мнению, украинский чиновник еще не освоился на новом посту.

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