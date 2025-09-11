Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 11:19

Раскрыты затраты НАТО на уничтожение дронов в небе над Польшей

Bild: уничтожение дронов в небе над Польшей обошлось НАТО минимум в €1,2 млн

Истребитель F-35C Истребитель F-35C Фото: Darin Russell/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны НАТО использовали истребители F-35 для уничтожения залетевших в воздушное пространство Польши неопознанных БПЛА, это могло обойтись Альянсу минимум в €1,2 млн (почти 120 млн рублей), сообщает Bild. Сбить удалось лишь часть дронов.

Как минимум три беспилотника сбиты истребителями F-35 с помощью ракет AIM-9 Sidewinder стоимостью около €400 тысяч (почти 40 млн рублей). В НАТО признают, что задействовать F-35 для уничтожения дронов регулярно не смогут.

С военно-технической точки зрения в использовании F-35 против дронов нет смысла, — отметил высокопоставленный военный одной из стран Блока.

В Альянсе изучают разные способы реакции на возможное появление неопознанных БПЛА в воздушном пространстве стран-участниц. В частности, рассматривается возможность отправки дополнительных систем IRIS-T и Patriot, истребителей контингентов военнослужащих на восточный фланг. Альтернативой издание считает «миссию сдерживания». В качестве третьего варианта Блок мог бы усилить сотрудничество с Украиной и перенять ее опыт ответа на атаки беспилотников.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Проводятся поисковые операции для обнаружения сбитых объектов. В связи с этим инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью Польши.

В Министерстве обороны России опровергли утверждения Польши о якобы преднамеренном нарушении воздушного пространства республики российскими беспилотниками. В МИД РФ подчеркнули, что заявления Варшавы распространялись с целью дальнейшей эскалации украинского кризиса.

Польша
НАТО
беспилотники
F-35
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Похолодает до +7? Прогноз погоды в Москве на выходные, рекордный сентябрь
Европейский суд запретил финансировать проект АЭС с участием России
Власти Польши приняли неожиданное решение в отношении Белоруссии
Российские БПЛА теперь летают под присмотром удаленного штаба
Убитый американский активист признавал Крым российским
Королевская семья Британии: новости, Кейт спасает семью, Маркл проигрывает
В США составили детальную картину убийства Чарли Кирка
Цыганова призвала ввести запрет для Пугачевой на слово «родина»
Путин назначил нового посла в одну африканскую страну
В России для нелегальных мигрантов наступили последствия
Принц Гарри и король Карл III провели совместное чаепитие в Вестминстере
Раскрыто число жертв сильного наводнения на Бали
В Госдуме высказались о грядущей волне сокращений в России
Ситуация в Сумской области утром 11 сентября: сотни убитых, разгром ВСУ
Названы соседи России с лучшими условиями для туристического отдыха
Неожиданно выросли зарплаты специалистов, которыми всегда запугивают детей
Россиянам рассказали, как защититься от девальвации рубля
«Ей подхожу я»: Шаляпин назвал лучшего мужчину для Волочковой
Россиянин из США объяснил, почему решил пройти тренировку и поехать на СВО
«Не ассоциируется с драчуном»: Шаляпин вступился за Смолова
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.