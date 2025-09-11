Раскрыты затраты НАТО на уничтожение дронов в небе над Польшей

Раскрыты затраты НАТО на уничтожение дронов в небе над Польшей Bild: уничтожение дронов в небе над Польшей обошлось НАТО минимум в €1,2 млн

Страны НАТО использовали истребители F-35 для уничтожения залетевших в воздушное пространство Польши неопознанных БПЛА, это могло обойтись Альянсу минимум в €1,2 млн (почти 120 млн рублей), сообщает Bild. Сбить удалось лишь часть дронов.

Как минимум три беспилотника сбиты истребителями F-35 с помощью ракет AIM-9 Sidewinder стоимостью около €400 тысяч (почти 40 млн рублей). В НАТО признают, что задействовать F-35 для уничтожения дронов регулярно не смогут.

С военно-технической точки зрения в использовании F-35 против дронов нет смысла, — отметил высокопоставленный военный одной из стран Блока.

В Альянсе изучают разные способы реакции на возможное появление неопознанных БПЛА в воздушном пространстве стран-участниц. В частности, рассматривается возможность отправки дополнительных систем IRIS-T и Patriot, истребителей контингентов военнослужащих на восточный фланг. Альтернативой издание считает «миссию сдерживания». В качестве третьего варианта Блок мог бы усилить сотрудничество с Украиной и перенять ее опыт ответа на атаки беспилотников.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Проводятся поисковые операции для обнаружения сбитых объектов. В связи с этим инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью Польши.

В Министерстве обороны России опровергли утверждения Польши о якобы преднамеренном нарушении воздушного пространства республики российскими беспилотниками. В МИД РФ подчеркнули, что заявления Варшавы распространялись с целью дальнейшей эскалации украинского кризиса.