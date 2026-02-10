Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 18:34

Раскрыты планы Запада по территориальным претензиям к Украине

Политолог Павлив: Запад может разделить Украину на части через 10 лет после СВО

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Запад может попытаться разделить Украину на части через 10 лет после завершения специальной военной операции, заявил NEWS.ru политолог и политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, на текущий момент территориальные споры остаются лишь предметом обсуждений.

Я бы не сказал, что есть какие-то официально заявленные позиции о территориальных претензиях, исходя из логики, в которой живет Евросоюз. Подобного рода вещи, конечно же, циркулируют и в политикуме на уровне разговоров западных стран, и отдельными депутатами так или иначе заявлялись. Они формально декларируют поддержку украинского суверенитета. Но то, что это (разделение Украины. — NEWS.ru) станет возможно в горизонте 10 лет после окончания полномасштабных военных действий, это вполне себе так, — высказался Павлив.

Он подчеркнул, что уже ведется активная работа по вовлечению соседних территорий Украины, которые в Европе считают исторически своими, в личную сферу влияния. По словам политолога, когда в Киеве начнется кризис, все планы стран ЕС будут немедленно реализованы.

Многие годы все соседи так или иначе ведут работу на сопредельных территориях, больше по Западной Украине. Это преимущественно Галичина и Волынь. Над Закарпатьем в первую очередь работают венгры и отчасти словаки. Румыны, конечно же, над Черновицкой областью. Если говорить о поляках, они предоставляют гражданство и образовательные программы для молодежи, — заключил Павлив.

Ранее отставной офицер ВС США Станислав Крапивник заявил, что после завершения конфликта с Россией Украину ждет территориальный раздел. По его мнению, западные страны сразу предъявят свои претензии на приграничные регионы.

