10 февраля 2026 в 18:25

«Первыми начнут поляки»: в США раскрыли планы Запада по Украине

Экс-офицер ВС США Крапивник: страны Запада поделят территорию Украины

Фото: Attila Husejnow/Global Look Press
Украину ждет масштабный территориальный раздел Украины после завершения конфликта с Россией, заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник. В эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена он констатировал, что западные страны незамедлительно предъявят свои права на приграничные регионы.

Крапивник считает, что процесс фрагментации государства станет неизбежным следствием ослабления центральной власти и изменения геополитических границ.

Вероятно, первыми начнут поляки или венгры. Но как только это начнется, как только все акулы почуют кровь в воде, это превратится в настоящую охоту, — заявил он.

Согласно прогнозу офицера, любое мирное урегулирование с Москвой в текущих условиях может произойти только в форме полной капитуляции Киева. Он выразил уверенность, что российская сторона не пойдет на компромиссные сделки, настаивая на радикальном переустройстве подконтрольных Киеву земель. В завершение Крапивник отметил, что конфликт достиг той стадии, когда дипломатические полумеры уже не работают, а западные союзники Украины в реальности готовятся не к ее восстановлению, а к последствиям ее распада.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что украинская сторона согласилась на проведение нового раунда переговоров с Россией только ради достижения временного перемирия на фронте. Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия показывает существенные успехи, считает он.

