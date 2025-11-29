День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 18:43

На Украине обнародовали 699 тыс. некрологов военнослужащих

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
На Украине обнародовано около 699 тыс. некрологов военнослужащих, сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов в эфире радио «Комсомольская правда». Он утверждает, что получает свежие данные о потерях ВСУ через специальную программу, которая анализирует некрологи, размещенные на украинских интернет-ресурсах и в социальных сетях.

Во Львовской области зафиксировано наибольшее число таких записей — более 80 тыс., за ней следует Полтавская область. Татаринов также подчеркнул, что примерно 30 тыс. военнослужащих Украины числятся пропавшими без вести. Согласно данным Международного комитета Красного Креста, точное количество таких лиц составляет 28 881 человек.

Военкор сообщил, что, по его данным, Россия, вероятно, передала Украине около 10 тыс. тел погибших. Это примерно треть от общего числа пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что за последние сутки российские силы ликвидировали около 1255 украинских военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Север» было уничтожено до 125 человек. Группировки «Запад», «Юг» и «Центр» нанесли урон противнику в размере более 230, свыше 220 и более 460 человек соответственно. На направлении «Восток» было ликвидировано более 180 украинских бойцов, а на направлении «Днепр» — до 40 человек.

Украина
некрологи
ВСУ
военкоры
