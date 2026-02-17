Владимир Мединский, Игорь Костюков (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве

Раскрыто, на каких языках ведут переговоры делегации России, США и Украины Переговоры в Женеве проходят на русском и английском языках

Переговоры в Женеве между делегациями России, США и Украины проходят на русском и английском языках, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. Мероприятие началось 17 февраля и продолжится на следующий день.

Русский и английский, — сказал источник.

Ранее сообщалось, что делегация Великобритании в Женеве попытается получить информацию об итогах мирных переговоров по Украине. По словам источника, британская сторона не принимает участия в урегулировании.

В свою очередь секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в Женеве на переговорах по урегулированию украинского конфликта будут обсуждаться вопросы безопасности и гуманитарные аспекты. Он добавил, что Киев подходит к этому процессу с конструктивным настроем.

До этого политолог Михаил Павлив выразил мнение, что украинская сторона опасается встречи с помощником президента России Владимиром Мединским. По словам эксперта, украинцы боятся, что он заговорит о неподобающем поведении Киева. Он подчеркнул, что еще в прошлом году в Стамбуле Украина намекала на то, что якобы российская переговорная группа обладает низким статусом под началом Мединского.