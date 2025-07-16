Раскрыто, какая страна может стать главной военной силой в Европе

Германия встанет во главе милитаризации Европы и станет основной движущей силой, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, на это уже заложены большие суммы денег, так как канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет сделать страну главной военной силой в ЕС.

[То, что Франция отклонила план США по совместной закупке оружия для Украины], не отменяет того факта, что Европа переходит на военные рельсы. Будет происходить милитаризация Европы, и главной движущей силой этой милитаризации будет Германия. У них уже заявлены громадные планы и фантастические суммы на это. Мерц хочет сделать Германию главной военной силой в Европе, — сказал Блохин.

Ранее стало известно, что Италия по примеру Франции и Чехии не планирует участвовать в закупке американского оружия для Вооруженных сил Украины. Главной причиной отказа стало отсутствие средств на подобные закупки, а также то, что переданные ВСУ Италией системы вооружения «соответствуют другим технологическим конфигурациям».