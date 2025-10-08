Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 11:23

Раскрыт реальный формат западных гарантий безопасности для Украины

FA: гарантии безопасности для Украины не будут равнозначны членству в НАТО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гарантии безопасности, которые Запад может предоставить Украине, будут направлены на укрепление ее армии и финансовую поддержку, написали в статье для Foreign Affairs аналитики Джереми Шапиро и Сэмюэл Черэп. Надежды Киева на гарантии, подобные 5-й статье Устава НАТО, или на размещение иностранных войск на украинской территории не соответствуют действительности.

Украинцы не должны надеяться, что США и Европа в будущем сделают то, от чего они неоднократно отказывались на протяжении последних десяти с лишним лет, — говорится в публикации.

Авторы подчеркнули, что вероятные гарантии Запада будут включать три основных направления: автоматическое восстановление санкций против России в случае нарушения мирных договоренностей, обязательства по предоставлению Украине финансовой поддержки, а также продолжение военного сотрудничества — поставки вооружений и подготовку украинских военнослужащих.

Ранее научный сотрудник американского Совета по международным отношениям и бывший помощник президента США Томас Грэм заявил, что разморозка активов России может войти в модель соглашения по урегулированию кризиса на Украине. По его словам, документ также может включать гарантии безопасности. Он убежден, что кризис на Украине не удастся разрешить подписанием одного документа. По мнению Грэма, это вопрос всей европейской безопасности.

НАТО
гарантии безопасности
Украина
Россия
