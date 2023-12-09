Пьяный боец ВСУ застрелил трех сослуживцев и покончил с собой в Мирнограде

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Украинский военнослужащий в состоянии алкогольного и наркотического опьянения застрелил троих сослуживцев и покончил с собой, рассказал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, это произошло в городе Мирнограде на подконтрольной Киеву территории ДНР.

Девятого декабря около часа ночи между четырьмя военнослужащими во время распития спиртного возник конфликт, в ходе которого один из них схватил автомат Калашникова и застрелил трех сослуживцев, — написал экс-депутат.

Мосийчук добавил, что после этого открывший стрельбу солдат совершил самоубийство. Трупы всех четверых бойцов были обнаружены на месте, где также находились еще пятеро военнослужащих, которые не пострадали. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее СМИ публиковали видео с солдатом ВСУ, который бил кувалдой по мине. Его одергивали сослуживцы, но он их игнорировал, матерился и продолжать наносить удары по корпусу снаряда, пытаясь его расколоть. На вопрос о том, что будет, если боеприпас взорвется, он ответил, что на такой случай у него есть еще один снаряд. Где и когда было снято видео, неизвестно, о последствиях также не уточнялось.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.