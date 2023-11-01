Солдат ВСУ пытался кувалдой разбить снаряд, несмотря на окрики сослуживцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видео с бьющим кувалдой по мине бойцом Вооруженных сил Украины опубликовал Telegram-канал «Mash на Донбассе». На кадрах мужчина матерится и, нанося удар за ударом, пытается расколоть корпус боеприпаса, который валяется на земле.

При этом сослуживцы просят его прекратить опасные действия. На вопрос, что будет, если снаряд сдетонирует, военнослужащий ответил, что на этот случай у него имеется еще один.

Информации о последствиях ударов кувалдой по боеприпасу не приводится. Также неизвестно, когда и где было снято видео.

В конце октября в Болгарии при взрыве боеприпасов на предприятии по их производству погиб один рабочий. Инцидент произошел на Вазовском машиностроительном заводе в Пловдиве — крупнейшем производителе боеприпасов в стране. Двум пострадавшим была оказана первая помощь, но 33-летний рабочий скончался по дороге в больницу. Состояние второго пострадавшего не вызывало опасений. Последствия взрыва были локализованы, угрозы распространения огня не возникало. На месте происшествия начали внутреннюю проверку, чтобы выяснить, почему произошла детонация.