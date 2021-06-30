Путин заявил, что ему не о чем говорить с Зеленским

Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о возможной встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, лидер Украины отдал свою страну под внешний контроль, поэтому не очень понятно, о чём с ним можно говорить.

Как сказал Путин, все украинские вопросы решаются в США или в Европе.

Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решатся не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти — в Берлине и Париже. Ну и о чём разговаривать? Тем не менее, я не отказываюсь от встреч подобного рода. Надо только понять, о чём говорить, — подчеркнул президент.

Ранее национальный лидер заявил, что считает русских и украинцев одним народом. Путин подчеркнул, что официальный Киев сегодня явно недружественно относится к Москве. Политик также прокомментировал украинский законопроект, в котором русские не указаны как коренной народ. По его словам, это уму непостижимо. Кроме того, Путин сообщил, что напишет аналитическую статью про историю России и Украины.

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