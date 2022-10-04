Пушилин ратифицировал договор по вхождению ДНР в состав России

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Денис Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин подписал закон о ратификации договора по вхождению республики в состав России, сообщается на сайте парламента ДНР. Ранее Народный совет республики также ратифицировал договор о принятии ДНР в состав в России и образовании нового субъекта.

Глава ДНР Денис Пушилин подписал закон о ратификации договора о вхождении ДНР в состав РФ, — говорится в сообщении

4 октября Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании конституционные законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Закон поступает на подпись президенту.

Накануне депутаты Госдумы ратифицировали договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. На рассмотрении этого вопроса присутствовали представители администраций всех указанных регионов. Документы о ратификации представил глава МИД РФ Сергей Лавров.