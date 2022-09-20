Глава ДНР Денис Пушилин признался, что он подходит к вопросу освобождения территории республики с оптимистическим настроем. В эфире передачи «Соловьев Live» он отметил, что на его настроения влияет скорость установления контроля над землями Донецкой Народной Республики.

У меня оптимизма прибавилось в плане скорости освобождения территории, а в совокупности с теми политическими решениями, которые сейчас принимаются, ситуация будет идти совершенно уже по другому сценарию,заявил Пушилин.

Ранее глава ДНР обсудил со своим луганским коллегой Леонидом Пасечником вопрос обращения общественных палат (ОП) Донецкой и Луганской народных республик. В ходе переговоров они рассмотрели необходимость синхронизации последующих решений касательно референдумов о вхождении республик в состав России.

До этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что референдум о вхождении ЛНР в состав России состоится осенью в обозримом будущем. По словам представителя «Единой России», жители республики «устали ждать».

В то же время глава Общественной палаты (ОП) ДНР Александр Кофман рассказал, что лучшая дата для проведения референдума о вхождении республики в состав России — 4 ноября. Он объяснил выбор даты тем, что в этот день будет праздноваться День народного единства.