Пушилин рассказал об оптимизме в вопросе освобождения ДНР

Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press

Денис Пyшилин

Глава ДНР Денис Пушилин признался, что он подходит к вопросу освобождения территории республики с оптимистическим настроем. В эфире передачи «Соловьев Live» он отметил, что на его настроения влияет скорость установления контроля над землями Донецкой Народной Республики.

У меня оптимизма прибавилось в плане скорости освобождения территории, а в совокупности с теми политическими решениями, которые сейчас принимаются, ситуация будет идти совершенно уже по другому сценарию, — заявил Пушилин.

Ранее глава ДНР обсудил со своим луганским коллегой Леонидом Пасечником вопрос обращения общественных палат (ОП) Донецкой и Луганской народных республик. В ходе переговоров они рассмотрели необходимость синхронизации последующих решений касательно референдумов о вхождении республик в состав России.

До этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что референдум о вхождении ЛНР в состав России состоится осенью в обозримом будущем. По словам представителя «Единой России», жители республики «устали ждать».

В то же время глава Общественной палаты (ОП) ДНР Александр Кофман рассказал, что лучшая дата для проведения референдума о вхождении республики в состав России — 4 ноября. Он объяснил выбор даты тем, что в этот день будет праздноваться День народного единства.