Пушилин назвал сроки проведения первого трибунала над военнопленными Пушилин: первый трибунал по военнопленным пройдет в Мариуполе до конца лета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что трибунал над военнопленными, скорее всего, пройдет в Мариуполе до конца лета. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что не хотел бы затягивать с этой процедурой.

Абсолютно логично, если все же мариупольский трибунал будет первым. Теоретически, можем ли мы успеть это провести летом? Да, и я бы здесь все же не затягивал, — сказал Пушилин.

9 августа Пушилин заявил, что трибунал над военнослужащими украинского полка «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) пройдет в Мариуполе. Он добавил, что власти республики начали подготовку к этому процессу.



В начале июля народный совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Отмечалось, что такое решение было принято для «защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов» республики.