В ДНР отменили мораторий на смертную казнь Народный совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров

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Народный совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров, заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина. Она подчеркнула, что данная мера была принята для «защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов» республики, передает ее слова пресс-служба Совета.

В существующей на сегодняшний день военно-политической обстановке проектом закона предлагается признать утратившей силу часть 9 статьи 202 Уголовно-исполнительного кодекса. Таким образом, положения Уголовно-исполнительного кодекса об исполнении наказания в виде смертной казни будут введены в действие со дня официального опубликования данного Закона, — говорится в сообщении.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что норму о смертной казни в республике «правильно было бы сохранить», так как стреляющие по мирным жителям военные и те, кто отдает такие приказы, должны помнить о том, что ответственность будет самой суровой.

Высшая мера наказания в качестве законодательной нормы существует в республике с 2015 года, однако приговоры не приводились в исполнение. На данный момент в ДНР находятся несколько тысяч пленных украинских боевиков.