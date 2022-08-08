В ДНР рассказали, в каком городе пройдет трибунал над азовцами Пушилин: один из первых трибуналов над азовцами пройдет в Мариуполе

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Трибунал над военнослужащими украинского батальона «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) пройдет в Мариуполе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. В эфире телеканала «Россия 1» он подтвердил, что власти республики начали подготовку к трибуналу. Ранее Народный совет ДНР отменил мораторий на смертную казнь.

Могу точно подтвердить, что подготовка к трибуналу ведется, он неизбежен. Один из первых трибуналов будет в Мариуполе, — заявил Пушилин.

9 июля стало известно, что двух бойцов из украинского батальона «Азов» приговорили к смертной казни в ДНР. Один из приговоренных военнослужащих Константин Никитенко по кличке Фокс ездил по Мариуполю на БТР и стрелял по людям «для смеха». Второй солдат с псевдонимом Фрост расстреливал пленных морпехов, за что и был приговорен к смертной казни.

До этого Генпрокуратура ДНР направила в суд первое дело против бойцов «Азова». Фигурантами дела стали участники диверсионно-штурмовой нацистской группы (ДШГ) «Медведи SS».

В ДНР разработаны и внесены на рассмотрение в Народный совет (парламент) поправки, которые определят порядок приведения в исполнение смертных приговоров. Высшая мера наказания в качестве законодательной нормы существует в республике с 2015 года, однако приговоры не приводились в исполнение. На данный момент в ДНР находятся несколько тысяч пленных украинских боевиков.