В ДНР рассказали, как станут исполнять высшую меру наказания После признания независимости ДНР там встал вопрос об исполнении смертных приговоров. NEWS.ru поговорил с автором поправок в законодательство

Фото: Александр Гармаев/ТАСС

В ДНР разработаны и внесены на рассмотрение в Народный совет (парламент) поправки, которые определят порядок приведения в исполнение смертных приговоров. Хотя высшая мера наказания в качестве законодательной нормы существует в республике с 2015 года, однако приговоры не приводились в исполнение.

Между тем только в ДНР находятся несколько тысяч пленных украинских боевиков. Точное их количество неизвестно (предположительно, в ДНР и ЛНР вместе — около восьми тысяч). А глава ДНР Денис Пушилин еще в конце мая заявлял, что таковых у него более пяти тысяч человек. В том числе это и пленные «азовцы». Некоторые из пленных, по всей вероятности, причастны к совершению тяжких военных преступлений.

В середине июня спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с делегацией парламента ДНР призвал сохранить смертную казнь на территории республики в условиях военного времени.

Один из авторов поправок в законодательство ДНР, касающихся порядка приведения в исполнения смертных приговоров, председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета (парламента) ДНР Елена Шишкина рассказала NEWS.ru, о чем именно идет речь и когда на территории республики могут начать приводить приговоры в исполнение.

— Елена Николаевна, почему именно сейчас назрела необходимость внести поправки, касающиеся введения в ДНР смертной казни?

— Поправки эти готовились нашим комитетом уже давно. С 1 июля 2022 года вступил в силу Уголовно-исполнительный кодекс Донецкой Народной Республики. До того у нас действовал Уголовный кодекс Украины в части, не противоречащей законодательству ДНР. И в связи с этим возникало очень много правовых коллизий, некоторые виды наказаний мы даже не могли исполнять. На момент разработки собственного кодекса наше государство было непризнанным, в связи с чем исполнение высшей меры наказания шло вразрез с международными конвенциями, правами человека, принципами гуманности. Но 21 февраля 2022 года Россия признала ДНР, в связи с чем у нас появился некий статус на международной арене. Более восьми лет украинские вооруженные формирования осуществляли военные преступления на территории Донбасса, совершали особо тяжкие преступления, за которые, согласно УК ДНР, предусмотрена смертная казнь. После признания республики стал вопрос об исполнении приговоров. У нас уже есть некое количество уголовных дел и приговоров в отношении наемников. Мне как автору соответствующих поправок в законодательство кажется, что высшая мера наказания в отношении военных преступников должна быть исполнена. Но надо подчеркнуть, что поправки еще не приняты, а только зарегистрированы для рассмотрения. Теперь они будут обсуждаться на заседании нашего комитета, а заинтересованные министерства и ведомства должны дать заключения на законопроект.

— И когда намечено рассмотрение поправок?

— Все идет в общем порядке, поправки не приурочены к каким-то событиям, они вносятся в рамках дорожной карты по развитию законодательства ДНР. Мы понимаем, что в этой части оно не совсем коррелируется с законодательством РФ, с которым мы, вообще-то, гармонизируем свои инициативы. Но у нас есть особенности — военные действия, вооруженная агрессия Украины, особо тяжкие военные преступления. Все делается в согласии с регламентом. Мы рассматриваем, обсуждаем, голосуем, и только потом, после внесения необходимых поправок, законопроект может быть утвержден.

Фото: Александр Гармаев/ТАСС

— Будете согласовывать поправки с Москвой?

— ДНР — независимое государство, у нас нет подчинения Москве. Хотя при внесении законодательной инициативы я принимала во внимание заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, что в ДНР смертная казнь все-таки должна остаться. Конечно, мы отслеживаем происходящее в РФ, но там другая ситуация. На территории ДНР же было совершено большое количество военных преступлений, и они продолжают совершаться, не вся территория еще освобождена от нацистов. Люди в Краматорске, в Константиновке еще находятся в заложниках. Вы бы видели, какими наши ребята из плена возвращаются.

— Раньше вы говорили, что затем смертная казнь в ДНР может быть отменена...

— Сначала все военные преступники должны ответить за свои преступления. Должен пройти трибунал, состояться привлечение их к уголовной ответственности. А вот после окончания военных действий, когда страна войдет в мирную жизнь, конечно же, может быть рассмотрен вопрос о введении моратория на смертную казнь.

— В ДНР находится множество пленных украинских военных и ополченцев. Что их ждет?

— Их судьба четко регламентирована Уголовно-процессуальным кодексом нашей республики. Если после проведения проверки выяснится, что они не совершали преступлений, то они уедут домой. Если же эти лица были фигурантами преступлений в отношении гражданских лиц, в отношении безопасности государства, нарушения территориальной целостности Донецкого государства, то в их отношении возбуждается уголовное дело и потом — суд.

— Который может приговорить их к высшей мере наказания?

— Повторю, смертная казнь на территории ДНР законодательно введена с 2015 года, с момента принятия Уголовного кодекса ДНР.