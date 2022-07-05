Первое дело против боевиков «Азова» направлено в суд Генпрокуратура ДНР направила в суд первое дело против боевиков «Азова»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Российские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона «Азов»

Генпрокуратура ДНР направила в суд первое дело против бойцов «Азова», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Фигурантами дела стали участники диверсионно-штурмовой нацистской группы (ДШГ) «Медведи SS».

Участники вооруженного формирования ДШГ «Медведи SS», находясь на территории ДНР, временно оккупированной государством Украина, систематически вели боевые действия против военнослужащих республики, регулярно совершали диверсионно-разведывательные и военно-террористические действия, — сообщили в пресс-службе.

Предварительное расследование уголовного дела завершено. В рамках него было установлено, что в период с осени 2017 года по 20 мая 2022 года члены группы «Медведи SS» принимали участие в вооруженном конфликте и военных действиях против ДНР, «следуя идеологии нацизма и иных человеконенавистнических идей».

Участникам предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса республики. Меру наказания участникам ДШГ изберет суд частично признанной республики: максимальная ответственность по предъявленным статьям — смертная казнь.

Ранее стало известно, как в ДНР станут исполнять высшую меру наказания. В настоящее время в республике разработаны и внесены на рассмотрение в Народный совет (парламент) поправки, которые определят порядок приведения в исполнение таких вердиктов.