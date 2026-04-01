Провал переговоров Зеленского с США: когда Трамп полностью «сольет» Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о провале переговоров с США, которые прошли в Майами в марте. По его словам, прогресса в урегулировании украинского конфликта не наблюдается, а Вашингтон может рассматривать территориальные уступки со стороны Киева как основной вариант его завершения. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: республика превращается для Штатов в слишком токсичный актив. Могут ли американцы от него избавиться — в материале NEWS.ru.

Что Зеленский сказал о переговорах

Зеленский дал интервью изданию Axios, в котором признал провал переговоров украинской делегации со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Он сообщил, что встречи в Майами 21–22 марта не привели к результатам. При этом Киев обеспокоен, что Вашингтон будет подталкивать его к территориальным уступкам в пользу России ради завершения боевых действий.

«Меня беспокоит, что они не видят другого способа, <...> кроме как вывести украинские войска с территории», — отметил Зеленский.

Axios со ссылкой на украинских чиновников отметило, что прогресса в мирном урегулировании на Украине не наблюдается из-за сосредоточенности США на войне с Ираном.

Политолог Владимир Корнилов в беседе с NEWS.ru назвал провал американо-украинских переговоров предсказуемым. По его мнению, чиновники в Киеве сами виноваты в том, что не предугадали такой исход.

«И Кушнер, и Уиткофф прямо задействованы в решении гораздо более серьезной для Белого дома проблемы — иранского конфликта. Соответственно, украинский конфликт и проблемы Зеленского — это сейчас для американских политиков даже не вторично, а третично. Вообще странно, что украинцы в целом поехали на эти переговоры: могли догадаться о неудаче и до того, как туда собираться», — сказал он.

Почему Украина неинтересна США

Зеленский ранее уже отмечал, что Украина отошла для США на второй план. В мартовском интервью BBC он рассказывал о «плохом предчувствии» по поводу влияния ближневосточного конфликта на ситуацию в его стране.

«Америка заостряет большее внимание на Ближнем Востоке, чем на Украине. Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи постоянно откладываются. А причина одна — война в Иране», — говорил он.

Вашингтон действительно не скрывает, что его приоритеты изменились. Дональд Трамп недавно открыто сказал, что происходящее на Украине — это «не конфликт США». А госсекретарь Марко Рубио заявлял: боевые действия не завершатся, если Киев не пойдет на уступки в диалоге с Россией.

«Решение в конечном счете за Украиной», — подчеркивал он.

Корнилов полагает, что чем дольше продолжается война США с Ираном, тем более неудобным активом для Штатов становится Украина.

«Если иранский конфликт затянется, то Украина окажется для Штатов непосильным „чемоданом без ручки“ — нести его станет слишком тяжело. В таком случае смысла в дальнейшей поддержке Киева для Трампа просто не будет», — уверен эксперт.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в свою очередь отметил: токсичной для американцев становится не только Украина, но и несговорчивость самого Зеленского.

«Он уже откровенно нервирует чиновников в США, и они практически открыто выражают личную неприязнь к нему. При этом иранский вопрос связан с геополитическими амбициями Вашингтона напрямую, а Украина — лишь опосредованно. Поэтому Трамп и его команда с радостью бы скинули Украину на руки Евросоюза. Собственно, это они и стараются осуществить», — сказал собеседник NEWS.ru.

Откажутся ли США от Украины

Несмотря на всю токсичность и самой Украины, и ее руководства, США так или иначе долгое время получали выгоду от украинского конфликта, напомнили опрошенные NEWS.ru эксперты. Поэтому говорить об окончательном отказе Вашингтона от помощи Киеву пока преждевременно.

«Если каким-то образом война с Ираном закончится и США объявят, что они там „победили“, то ситуация, когда вдалеке от Штатов идет конфликт без их активного участия, но приносящий американцам деньги за поставку вооружений, вполне устроит американскую элиту», — заметил Корнилов.

Козюлин в свою очередь отметил: даже «скинув» Украину на Евросоюз, Вашингтон с радостью продолжит оказывать ей помощь — и получать за это большие дивиденды.

«Трамп недаром повторяет, что хочет заключать сделки. Идеальная сделка для него — когда Киев финансируется Европой, а сами США поддерживают антироссийскую „занозу“ морально и оружием, но только за деньги. Если Европа платит, почему бы и нет? Но сам Трамп платить за капризы Зеленского уже не хочет», — подчеркнул эксперт.

Политолог Юрий Светов в разговоре с NEWS.ru обратил внимание и на другой важный нюанс.

«Украина для Трампа — это удобная болевая точка для нажима на Россию. Через нее можно воздействовать в любой момент. США благодаря Украине многому научились — например, как вести войну в условиях XXI века. Поэтому если американское оружие за деньги ЕС продолжит поступать Киеву, то Вашингтон продолжит зарабатывать, а полностью „сливать“ украинцев Трамп в таком случае не станет», — заключил собеседник.

