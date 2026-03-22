Что известно о переговорах США и Украины во Флориде На переговорах Украины и США во Флориде согласовали позиции по обмену пленными

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил об итогах переговоров украинской и американской делегаций, которые прошли во Флориде. По его словам в Telegram-канале, сторонам удалось добиться продвижения в согласовании позиций по ряду ключевых вопросов.

Умеров рассказал, что в ходе встреч основное внимание было уделено вопросам надежных гарантий безопасности, а также гуманитарному треку. Он уточнил, что также обсуждались обмен военнопленными и возвращение украинских граждан.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил о проведенных конструктивных переговорах с украинской делегацией. Он уточнил, что встречи прошли во Флориде в рамках посреднических усилий. По словам Уиткоффа, стороны сосредоточились на сужении разногласий и урегулировании оставшихся вопросов.

Украинская делегация во главе с Умеровым прибыла в Майами накануне, 21 марта. От Киева также приехали руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица. Кроме того, в составе делегации присутствует председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.