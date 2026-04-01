"У нас все хорошо": Трамп оценил ход операции против Ирана

NBC: Трамп заявил, что военная операция США против Ирана движется к завершению

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция в Иране движется к завершению, передает NBC. Ход действий находится под контролем американских сил, добавил он.

По словам Трампа, у них все хорошо и все проходит по плану. Он также отметил эффективность работы армии США.

Ранее Трамп заявил: военное противостояние на Ближнем Востоке не затянется и завершится в ближайшее время. По его словам, американские силы уже добились значительных успехов в подавлении противника. Также хозяин Белого дома уточнил, что текущие действия направлены лишь на окончательный подрыв военных возможностей Тегерана, после чего военное присутствие США будет сокращено.

До этого аналитики выразили мнение, что Трамп может развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Белого дома. Первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск США. Третий сценарий предполагает продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям.