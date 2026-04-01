01 апреля 2026 в 02:41

Американские солдаты устроили опасную забаву на дороге в Баварии

В Баварии три американских солдата забросали автомобилистов взрывпакетами

В Баварии трое американских военнослужащих на внедорожнике забросали взрывпакетами других участников движения на федеральной дороге B22, сообщили в пресс-службе местной полиции. Инцидент произошел вечером, наряд полиции смог остановить нарушителей только спустя 30 километров.

По словам очевидцев, молодые мужчины во время движения забросали попутные и встречные автомобили несколькими десятками взрывпакетов. Они добавили, что нарушители двигались с превышением скорости.

Внутри автомобиля изъяли запрещенные фейерверки, взрывпакеты и жидкости для электронных сигарет, вероятно ввезенные из Чехии. Подозреваемые были переданы военной полиции США, расследование продолжается совместно с таможенной службой.

До этого военный корреспондент RT.Док Александр Харченко заявил, что американские военные могут рискнуть высадиться на острове Харк в Персидском заливе, но вряд ли смогут удержать его без больших потерь. По его словам, такая операция станет болезненным ударом для Ирана, потому его армия начнет атаковать остров беспилотниками и баллистическими ракетами.

