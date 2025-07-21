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21 июля 2025 в 12:59

Протесты против мигрантов обернулись потасовкой с полицией

В Британии участники протеста против мигрантов забросали бутылками полицию

Фото: Jacqueline Lawrie/Keystone Press Agency/Global Look Press

Участники антимигрантского протеста в Великобритании бросали бутылки и дымовые шашки в полицейские автомобили, пишет Evening Standard. Инцидент произошел вечером 20 июля в городе Эппинг, графство Эссекс, у местного отеля, где, по неофициальным данным, разместили просителей убежища. Это стало уже третьей подобной демонстрацией на данном объекте.

На акцию вышли более сотни человек. Они зажигали синие и красные файеры, а также держали плакаты с призывами депортировать иностранных преступников. Полиция произвела шесть задержаний. Представители правоохранительных органов заявили о наличии у них плана обеспечения безопасности и предупредили, что гражданам, скрывающим лица за масками, также грозит арест.

Протесты в Эппинге разворачиваются на фоне судебного разбирательства в отношении 38-летнего мигранта, которого обвиняют в изнасиловании девочки. 17 июля митингующие уже вступали в стычки с полицейскими, забрасывая их камнями и яйцами. Тогда правоохранители задержали троих человек.

Ранее стало известно, что британские власти отказывают украинцам в убежище, ссылаясь на безопасность некоторых регионов страны. Оказалось, что местные органы не помогают даже семьям с детьми.

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