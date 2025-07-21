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21 июля 2025 в 18:16

В Госдуме объяснили, зачем Великобритании программа по вооружению ВСУ

Депутат Белик: Британия использует Украину для укрепления своих позиций в Европе

ВС Украины ВС Украины Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Великобритания остается не только одним из самых активных сторонников продолжения украинского конфликта, но и его непосредственным спонсором, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его мнению, Соединенное Королевство за счет этого пытается укрепить собственные позиции на международной арене.

Великобритания всеми силами старается усилить свои позиции в Европе и для этого использует Украину в качестве инструмента. Кроме того, у Соединенного Королевства есть свои амбиции относительно инфраструктуры Украины, например выхода к Черному морю, — пояснил парламентарий.

По словам Белика, планы Лондона нарастить темпы вооружения ВСУ в ущерб британской экономике не повлияют на ход специальной военной операции ВС РФ.

Поставки только усугубят положение Украины, которая прочнее увязнет в конфликте. За 50 дней Лондон, не знающий того, как по истечении этого срока поступит Москва, постарается дать Киеву как можно больше оружия и отправить как можно больше украинцев в пламя конфликта, — добавил депутат.

Ранее стало известно о планах Великобритании начать 50-дневную программу вооружения украинской армии. Соединенное Королевство и другие европейские страны считают, что их методы якобы смогут вынудить российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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