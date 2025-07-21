«Муж и жена — одна сатана»: в ГД оценили влияние Мелании на решения Трампа Депутат Чепа: влияние Мелании на решения Трампа не представляет угрозу для РФ

Влияние супруги президента США Дональда Трампа Мелании на его решения не представляет угрозы для России, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, наибольшие опасения вызывает борьба демократов и республиканцев.

Очевидно, обычно те люди, которые в семье прожили долго, какое-то влияние друг на друга оказывают. Как говорят, муж и жена — одна сатана. Нет, конечно, [никакой реальной угрозы для России Мелания не представляет]. Очень много сил внутри США хотят расстроить складывающиеся отношения Москвы и Вашингтона и хотят не допустить мирного соглашения [России и Украины], чтобы в дальнейшем республиканцы не могли влиять на выборные процессы внутри страны. Для США самое главное — борьба демократов и республиканцев, — сказал Чепа.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп представляет серьезную опасность для России. Авторы газеты «Взгляд» считают первую леди США одним из наиболее успешных лоббистов, пытающихся изменить взгляд главы Белого дома на украинский конфликт.