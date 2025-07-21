Супруга президента США Дональда Трампа Мелания представляет серьезную опасность для России, пишет газета «Взгляд». Авторы отметили, что первую леди Штатов считают одним из наиболее успешных лоббистов, пытающихся изменить взгляд главы Белого дома на украинский конфликт.

Как сказано в материале, на Украине Мелания уже получила известность как «агент Киева Трампенко» после того, как она способствовала возобновлению американских военных поставок для ВСУ. Отмечается, что за счет этого супруга президента стала для украинцев символом новой надежды.

Авторы пишут, что Мелания стала не первой женой американского лидера, влияющей на решения мужа, хотя до недавнего времени не было известно, что Трамп прислушивается к ее мнению в вопросах политики. Сам глава Белого дома отрицает это. По его словам, его супруга придерживается нейтралитета. Тем не менее оказываемое ею давление на правителя США может создать неприятности для РФ, особенно в вопросе предоставления военной помощи Украине, считают авторы публикации.

Ранее The Times писала, что Мелания Трамп повлияла на решение мужа о поставках военной помощи ВСУ. По словам британских аналитиков, родившаяся в бывшей Югославии женщина регулярно напоминает Трампу о российских авиаударах. При этом, как указала автор книги о первой леди Мэри Джордан, хозяин Белого дома прислушивается к некоторым людям по определенным вопросам, особенно если они ему очень близки или если их фамилия Трамп.