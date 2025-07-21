Новорожденный трубкозуб покорил Сеть своими «разговорами»

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» маленький трубкозуб научился «разговаривать». Забавные моменты его общения попали на видео, опубликованном в официальной группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

Наш чудо-ребенок уже научился разговаривать и теперь настойчиво требует молочка, когда наступает время кормления, — рассказали в зоопарке.

Подписчики оставили десятки комментариев. Многие назвали трубкозуба чудом природы. Другие спросили, где находятся родители малыша. В зоопарке пояснили, что детеныш пока находится отдельно от папы и мамы: зачастую трубкозубы ведут себя с потомством неосторожно.

Ранее стало известно, что в террариуме Московского зоопарка родились два детеныша занесенного в Международную Красную книгу короткохвостого питона. Яйца до вылупления змей созревали в специальном инкубаторе, а после появления рептилий на свет их поместили в теплый террариум.

Тем временем депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил проект закона о штрафах за жестокое обращение с животными в цирках, зоопарках, а также дельфинариях. Документ направлен на повышение ответственности за содержание животных.