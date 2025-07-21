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21 июля 2025 в 18:01

Глава Минцифры даст разъяснения по идее штрафов за запросы в интернете

Шадаев даст разъяснения по инициативе о штрафах за экстремистские запросы в Сети

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Глава Минцифры Максут Шадаев приглашен в Госдуму для разъяснений по законопроекту, вводящему штрафы за экстремистские запросы в поисковых системах, пишет ТАСС со ссылкой на в пресс-службу нижней палаты парламента. Речь идет о поиске «заведомо экстремистских материалов», в том числе с использованием VPN-сервисов.

По словам собеседника агентства, соответствующее предложение озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект планируется к рассмотрению в третьем чтении во вторник, 22 июля.

Ранее сообщалось, что Госдума утвердила поправки, вводящие штрафы для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Взыскать за нарушение могут до 5000 рублей. То же самое касается распространения рекламы VPN-сервисов.

До этого адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что такие штрафы спасут молодых людей от проблем. По его словам, с помощью такого нововведения получится остановить молодежь от совершения преступлений, например от поджогов релейных шкафов. Он уточнил, что запрет не должен иметь широкого толкования, чтобы под него не подпадал слишком большой круг интернет-пользователей.

Максут Шадаев
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штрафы
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